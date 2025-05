Krzyż Zasługi to cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku.

Ostatnie pożegnanie kobiety, która zginęła na UW. „Życzliwa, serdeczna i pomocna”

19 maja rano odbył się pogrzeb Małgorzaty Dynak, która została zamordowana na UW. Media proszone były o nieuczestniczenie w uroczystościach, zgodnie z wolą rodziny kobiety.

„Wstrząśnięci ogromem tragedii, z wielkim smutkiem i żalem informujemy o tragicznej śmierci naszej Koleżanki Małgosi Dynak. Pracowniczki administracji UW, osoby niezwykle życzliwej, serdecznej i pomocnej, koleżanki i przyjaciółki wielu z nas, w tym także studentów i studentek, oddanej Uniwersytetowi Warszawskiemu, pełnej dobroci i szlachetności, której uśmiech i ciepło na zawsze pozostaną w naszej pamięci i sercach” – tak pisała o kobiecie społeczność akademicka Uniwersytetu Warszawskiego.

Makabryczna zbrodnia na Uniwersytecie Warszawskim. 22-latek zaatakował kobietę siekierą

8 maja 22-letni Mieszko R. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 53-letniej portierki i znieważenia jej zwłok, a także usiłowania zabójstwa pracownika straży uniwersyteckiej.

Śledztwo w sprawie brutalnego zabójstwa pracowniczki Uniwersytetu Warszawskiego wszczęła stołeczna prokuratura. Do zbrodni doszło 7 maja późnym popołudniem, kiedy to – jak ustalono – Mieszko R., student prawa, miał zaatakować siekierą portierkę, która zamykała drzwi do Auditorium Maximum, głównej sali uczelnianej. Na pomoc kobiecie ruszył uniwersytecki strażnik, doznając przy tym poważnych obrażeń, a także funkcjonariusz SOP – przebywający na terenie UW w związku z udziałem ministra sprawiedliwości Adama Bodnara w odbywającym się w podobnym czasie, ale innym miejscu wykładzie.