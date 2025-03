W ZEA żebranie jest niezgodne z prawem, a jałmużnę można przekazywać potrzebującym tylko za pośrednictwem zajmujących się pomocą organizacji i innych legalnych kanałów

Policja z ZEA prowadzi akcję informacyjną: Żebranie to przestępstwo, dawanie to odpowiedzialność

Policja z ZEA podkreśla, że osoby parające się żebractwem często starają się zarobić łatwe pieniądze i często stosują różnego rodzaju sztuczki, by żerować na hojności współobywateli, zwłaszcza w czasie ramadanu.

W emiracie Szardża prowadzona jest kampania informacyjna „Żebranie to przestępstwo, dawanie to odpowiedzialność”, w ramach której policja przestrzega, by nie dać się podejść oszustom. Mieszkańcy są proszeni, by nie dawać pieniędzy żebrzącym – zamiast tego informować policję o pojawieniu się osób proszących o jałmużnę. Policja uruchomiła nawet specjalny, darmowy numer telefonu, pod którym można się zgłaszać, gdy zauważy się żebrzącą osobę.

W Dubaju w czasie tegorocznego ramadanu zatrzymano już 127 żebrzących i zarekwirowano im ok. 50 tys. dirhamów.

