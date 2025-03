Drastyczna zmiana w pogodzie. Wraca mróz i śnieg. Nowa prognoza IMGW

Jaka będzie pogoda w weekend? Zima powoli ustąpi

Z piątku na sobotę temperatura na północy może spaść do -5 stopni. W sobotę w ciągu dnia na południu, południowym zachodzie oraz południowym wschodzie, nadal prognozowane są opady deszczu ze śniegiem, a w obszarach podgórskich śniegu. W tych częściach kraju temperatura wyniesie od 1 do 3 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach przejaśni się i nie będzie już padać. Temperatura wyniesie od 4 stopni na północy do 9 stopni na zachodzie kraju. Noc bardzo chłodna, z temperaturą minimalną do -5 stopni, a w kotlinach podgórskich nawet do -9 stopni.

W niedzielę pogoda się poprawi, ale temperatura nadal nie będzie nigdzie przekraczać 10 stopni Celsjusza. Śnieg może spaść jedynie w górach, na południu będzie jeszcze pochmurnie i tam najchłodniej od 1 do 4 stopni. W pozostałych regionach przeważnie będzie pogodnie, z temperaturą od 6 do 9 stopni Celsjusza. W nocy od -7 do 2 stopni.

Pogoda w przyszłym tygodniu

W poniedziałek 17 marca już wszędzie bez opadów. Będzie pogodnie, ale niezbyt ciepło. Temperatura wyniesie od 2 stopni w górach, około 4 na wchodzie i północy kraju, do 8 na zachodzie. Noc będzie zimna.

We wtorek w północnej części Polski będzie słonecznie, zachmurzenie może wystąpić jedynie na południu. Temperatura od 4 stopni na wchodzie do 8 na północy kraju. Zgodnie ze średnioterminową prognozą IMGW od środy temperatura będzie rosła, wrócą wartości powyżej 10 stopni, w piątek 21 marca nawet powyżej 15 stopni Celsjusza.