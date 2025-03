Jak wynika z najnowszej średnioterminowej prognozy IMGW, w tym tygodniu z każdym dniem będzie coraz cieplej, ale po weekendzie do Polski wróci chłodniejsze powietrze. Można się spodziewać nawet minusowych temperatur.



Prognoza pogody do piątku. Cieplej z każdym dniem

Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej od wtorku z każdym dniem temperatura będzie rosła. We wtorek w wielu częściach kraju termometry pokażą powyżej 10 stopni Celsjusza. Na zachodzie temperatura sięgnie nawet 12 stopni. Na południu, na wschodzie i w centrum będzie około 10 stopni, a na północy około 8 stopni. W środę już w całej Polsce temperatura przekroczy 10 stopni Celsjusza. Najchłodniej, około 11 stopni, będzie na północy i północnym wschodzie kraju, a najcieplej na południowym zachodzie – tam nawet do 16 stopni. Wartości te aż do piątku będą coraz wyższe. W czwartek w większości regionów słupki rtęci pokażą od 13 do 15 stopni, a na południowym zachodzie nawet do 17 stopni. W piątek temperatura przeważnie będzie wynosić powyżej 15 stopni, na południu sięgnie 17 stopni Celsjusza.

W nocy przymrozki wystąpią jedynie w południowych i południowo zachodnich częściach kraju. We wtorek w nocy od -4 w obszarach podgórskich, przez -1 i -2 na południu i południowym zachodzie, do 4 stopni na północy kraju. W środę w nocy mróz do -3 stopni tylko w regionach południowo zachodniej Polski. W pozostałych częściach kraju od 0 do 5 stopni Celsjusza. Podobne temperatury wystąpią w czwartek w nocy, w piątek natomiast przymrozki do -1 stopnia prognozowane są jedynie na Warmii i Mazurach, reszta regionów z temperaturami od 0 do 5 stopni.

Jaka będzie pogoda w weekend?

W najbliższy weekend temperatura zdecydowanie będzie sprzyjać spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę prawie w całym kraju będzie powyżej 15 stopni Celsjusza. W sobotę termometry pokażą od 14 stopni na Warmii i Mazurach do 18 stopni na Podkarpaciu. W pozostałych regionach będzie od 15 do 17 stopni Celsjusza. W niedzielę tylko na Pomorzu temperatura spadnie do 10 stopni. W innych regionach będzie od 14 do 17 stopni Celsjusza.

W nocy przymrozki raczej nie są przewidywane. Mogą wystąpić jedynie na północno wschodnim krańcu Polski. W sobotę i w niedzielę w nocy najniższa temperatura wyniesie 0 stopni na wschodzie, do 5 na zachodzie kraju.