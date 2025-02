Po wyrobieniu odstawiamy je w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około 1 godzinę. Po tym czasie przekładamy je na stolnicę posypaną mąką i jeszcze przez chwilę wyrabiamy. Następnie rozwałkowujemy je na grubość około 2,5 cm i wycinamy foremką kółka. Pączki przykrywamy ściereczką i pozostawiamy jeszcze na około pół godziny. W tym czasie można przygotować garnek do smażenia, wlewając do niego tłuszcz. Najlepiej podgrzewać go powoli, do momentu aż osiągnie 180 stopni Celsjusza. Chcąc sprawdzić, czy temperatura jest odpowiednia, najlepiej wrzucić do środka kawałek ciasta. Jeśli od razu wypłynie, to znak, że można zacząć smażenie.

Pączki wrzucamy do tłuszczu, tak aby mogły swobodnie pływać i smażymy 2-3 minuty z każdej strony. Gdy będą gotowe, wyławiamy je łyżką cedzakową i odkładamy na papierowy ręcznik. Po lekkim przestygnięciu nadziewamy marmoladą, najlepiej za pomocą strzykawki lub rękawa cukierniczego. Ostatni etap to przygotowanie lukru. Wystarczy wymieszać sok z cytryny z cukrem pudrem i polać mieszanką wierzch pączków.

Ceny pączków w tłusty czwartek. Ile zapłacimy w supermarketach?

Jeśli jednak zdecydujemy się na kupno gotowych pączków, musimy liczyć się z tym, że ceny są mocno zróżnicowane. Wszystko zależy od tego, czy kupujemy je w supermarkecie, piekarni, czy cukierni. Na cenę wpływa także rodzaj nadzienia. Ile zapłacimy za pączki w popularnych sklepach?

Ceny pączków w Biedronce