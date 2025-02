Noc z niedzieli na poniedziałek była najzimniejszą nocą tej zimy. Najniższą temperaturę IMGW zanotował na stacji telemetrycznej w Jakuszycach, gdzie było -21,5 st. C. Przy gruncie na stacji Jelenia Góra temperatura spadła do -24 st. C. To jednak „nic” w porównaniu z Litworowym Kotłem w Tatrach, gdzie naukowcy z Uniwersytetu A. Mickiewicza badający tzw. tatrzańskie mrozowiska zanotowali aż -41,13 st. C. Czy w czasie kolejnych nocy te rekordy zostaną pobite? Co nas czeka w pogodzie?