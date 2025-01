W Teksasie zatrzymano najemnika z Grupy Wagnera. W plecaku miał dron

Associated Press publikuje wyniki badania przeprowadzonego we współpracy z NORC Center for Public Affairs Research, w którym Amerykanów zapytano, na czym powinna skupić się administracja amerykańska w 2025 roku, gdy na jej czele stanie, jako prezydent, Donald Trump. W badaniu każdy ankietowany mógł wskazać do pięciu priorytetów administracji.