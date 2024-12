Interwencja dziennikarza „Rzeczpospolitej” wstrzymała wyburzenie kamienicy

Chodzi o budynek, który od lat znajduje się w fatalnym stanie, wielokrotnie był podpalany, ale jednocześnie jest to jedna z najstarszych zachowanych czynszówek dawnej Warszawy.

Mowa o kamienicy Abrama Włodawera. Powstała w 1878 roku i przetrwała ostatnią wojnę, w tym Powstanie Warszawskie. W 2012 r. wróciła do spadkobierców właścicieli, którzy powinni dbać o jej stan. Nie stało się tak, a kamienica popadała w ruinę, w budynku doszło do wielu pożarów. Nie ma jasności, czy powodowali je przez przypadek bezdomni, czy były to celowe podpalenia. W 2020 roku władze dzielnicy Wola z powodu fatalnego stanu obiektu i braku działań zabezpieczających przez nowego właściciela – dewelopera, zgłosiły sprawę do prokuratury. Wkrótce potem rozebrano oficynę kamienicy, co wywołało sprzeciw konserwatora zabytków.

Generalny konserwator zdejmuje ochronę z kamienicy Włodawera

Prof. Jakub Lewicki, poprzedni Mazowiecki Konserwator Zabytków, od 2017 r. wydawał właścicielowi nakazy zabezpieczenia i remontów obiektu, od czego ten się odwoływał. Powstał też projekt zabezpieczenia budynku.

W tym roku jednak na wniosek dewelopera, który chce w tym miejscu postawić wieżowiec, kamienica przy ulicy Łuckiej 8 została skreślona z rejestru zabytków. Taką decyzję podjął generalny konserwator zabytków. Podstawą był m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.