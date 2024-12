IPN: Nawrocki jedno, a dyrektor oddziału drugie. Czy dr Michał Siedziako wróci do pracy?

IPN: prezes Nawrocki chciał przywrócenia Siedziaki do pracy na to samo stanowisko

Zwalniany pracownik ma 21 dni na to, by odwołać się do sądu pracy. 14 listopada, Siedziako sam napisał list do Nawrockiego, prosząc go o pomoc. Odpowiedź nadeszła dopiero po tym, jak sprawą zajęło się Kolegium IPN. – Dotarła do mnie informacja, że prezes przychylił się do mojej prośby – mówi „Rzeczpospolitej”.

6 grudnia historyk spotkał się z dyrektorem oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie – Krzysztofem Męcińskim, który poinformował go, że wróci do pracy, ale na inne stanowisko, choć tak samo wynagradzane: z Biura Badań Historycznych miałby trafić do Oddziałowego Biura Lustracyjnego i tworzyć katalogi osób rozpracowywanych oraz członków partyjnej nomenklatury.

– Przepisywałbym więc dane. Opracowywanie katalogów jest bardzo ważnym zadaniem, które ustawa o IPN przypisuje pionowi lustracyjnemu. Ale nie jest to aktywność naukowa. Dlatego zapytałem dyrektora Męcińskiego, czy składa mi tę propozycję za wiedzą i zgodą prezesa Nawrockiego. Odpowiedział, że tak – opowiada „Rzeczpospolitej” dr Siedziako.

– Nie potwierdzam, że propozycja przywrócenia Michała Siedziaki do pracy, ale z zadaniem opracowywania katalogów w Biurze Lustracyjnym w oddziale IPN w Szczecinie, była uzgodniona z prezesem dr. Karolem Nawrockim. Prezes IPN podjął decyzję o przywróceniu do pracy Pana Michała Siedziaki na to samo stanowisko, które zajmował wcześniej i z takim samym wynagrodzeniem. To pracodawca, czyli dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie, określił nowe miejsce pracy pana doktora – zaprzecza dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik Instytutu.