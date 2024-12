Taka pogoda czeka nas do świąt. Najnowsze prognozy IMGW

W ostatnim czasie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił prognozy pogody obejmujące okres przed świętami. Pierwsza z nich to opublikowana 8 grudnia długoterminowa prognoza numeryczna temperatury powietrza i sumy opadu na 5 tygodni od poniedziałku 9 grudnia do niedzieli 12 stycznia. Druga natomiast to przedstawiona 9 grudnia prognoza synoptyczna na najbliższy tydzień do niedzieli 15 grudnia.

Pogoda. Śnieg możliwy jeszcze przed świętami

Zgodnie z prognozą synoptyczną na najbliższy tydzień, temperatury w ciągu dnia mają być dodatnie i wahać się w granicach od 0 do 6 stopni Celsjusza. Nocami natomiast spodziewać należy się przymrozków. Zwłaszcza w drugiej połowie tygodnia temperatura w nocy spadać może do -5, a nawet -6 stopni Celsjusza.

Początkowo nasz kraj znajdować się będzie pod wpływem niżu znad Adriatyku. Na południu i w górach spaść może śnieg, a wiatr powodować może zawieje śnieżne. Następnie nad Polskę docierać zacznie wyż rozbudowujący się nad Wielką Brytanią i Niemcami. W związku z nim w drugiej połowie tygodnia spodziewać się można chwil ze słońcem.

Jaka pogoda przed świętami? Więcej opadów na południu Polski

W tygodniu od 9 do 15 grudnia – jak wynika z długoterminowej prognozy pogody IMGW – na przeważającym obszarze kraju spodziewać należy się dodatniej anomalii średniej temperatury powietrza względem normy wieloletniej z lat 1991-2020. Mieścić ma się ona w granicach od 0 stopni Celsjusza w centrum do 1,5 stopnia Celsjusza na południowym wschodzie. Jedynie miejscami na zachodzie i na krańcach południowych anomalia średniej temperatury ma być ujemna (od -0,5 do -0,1 stopni Celsjusza).