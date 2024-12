Wszystkie przypadki, w których choroba miała ostry przebieg, dotyczyły chorych poważnie niedożywionych – podkreśla WHO, które potwierdza, że choroba atakuje głównie dzieci, zwłaszcza poniżej piątego roku życia.



31 Tyle osób zmarło na tajemniczą chorobę w Afryce

Tajemnicza choroba w Afryce to w rzeczywistości wiele chorób?

WHO podkreśla, że choroba pojawiła się w rejonach wiejskich, odległych od dużych ośrodków, a dostęp do chorych utrudnia dodatkowo trwająca w DR Konga pora deszczowa. Wszystko to przyczyniło się do tego, że nadal nie udało się ustalić z jakim patogenem mamy do czynienia. Nie wiadomo czy choroba jest zakaźna, ani w jaki sposób przenosi się z człowieka na człowieka.



W rejonie, w którym pojawiła się choroba, często wykrywana jest malaria. Eksperci nie wykluczają, że w Kwango możemy mieć do czynienia nie z jednym, a z wieloma patogenami, które atakują mieszkańców.



Kongo boryka się już epidemią tzw. małpiej ospy (mpox). W kraju wykryto ponad 47 tys. przypadków tej choroby i ponad tysiąc zgonów cierpiących na nią osób – wynika z danych WHO.