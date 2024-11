Zmarł najstarszy mężczyzna na świecie. Urodził się w roku, w którym zatonął „Titanic”

Jego zdaniem kluczem do długowieczności było umiarkowanie. - Jeśli pije się za dużo lub je za dużo, lub chodzi za dużo, jeśli robi się za dużo, ostatecznie będzie się z tego powodu cierpieć - twierdził.



Do końca życia Tinniswood miał interesować się bieżącymi informacjami i zarządzać własnymi finansami – wspomina go redakcja Księgi rekordów Guinnessa.



Tinniswood zapewniał, że nie stosuje żadnej specjalnej diety oprócz tego, że co piątek je rybę z frytkami (ang. fish and chips). - Jemy co mi dają - mówił.



Pytany o rady, jakie ma dla młodszych pokoleń mówił: „Zawsze dawajcie z siebie wszystko, niezależnie od tego czy się uczycie, czy uczycie kogoś”. - Dawajcie z siebie wszystko. Inaczej nie warto zawracać sobie głowy – przekonywał.



Najstarszym mężczyzną w historii był 116-letni Japończyk Jiroemon Kimura

Gdy wybuchła II wojna światowa Tinniswood miał 27 lat. Służył w korpusie brytyjskiej armii odpowiedzialnym za sprawy finansowe (RAPC). W ostatnich miesiącach przed śmiercią był najstarszym żyjącym mężczyzną-weteranem II wojny światowej.

Najstarszym w historii mężczyzną, którego datę urodzin można było potwierdzić, był Jiroemon Kimura, Japończyk, który w 2013 roku zmarł w wieku 116 lat i 54 dni.