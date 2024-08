Najstarszy żyjący na świecie mężczyzna mówi, że nie wie dlaczego żyje tak długo

Brytyjczyk dodaje, że nie wie czy jego styl życia przyczynił się do tego, iż dożył 112 urodzin. Przyznaje, że jego jedynym stałym zwyczajem żywieniowym jest jedzenie ryby z frytkami co piątek. - Jem, co mi dają, tak jak inni – mówi. - Nie stosuję specjalnej diety – dodaje.



Gdy wybuchła II wojna światowa Tinniswood miał 27 lat. Służył w korpusie brytyjskiej armii odpowiedzialnym za sprawy finansowe (RAPC). Jest najstarszym żyjącym mężczyzną-weteranem II wojny światowej.



Swoją żonę, Blodwen, poznał na potańcówce w Liverpoolu i wziął z nią ślub w 1942 roku. Para przeżyła wspólnie 44 lata – pani Tinniswood zmarła w 1986 roku. Mieli córkę, Susan, urodzoną w 1943 roku.



Po wojnie Tinniswood pracował jako księgowy w koncernie Shell. Na emeryturę przeszedł w 1972 roku.



John Tinniswood mówi, że świat nie zmienił się na lepsze od jego dzieciństwa

Od momentu ukończenia przez niego 100 lat, John Tinniswood w każde urodziny dostaje kartkę od brytyjskiego monarchy – najpierw od Elżbiety II (była od niego młodsza o niemal 14 lat), a teraz od Karola III.



Na pytanie jak bardzo zmienił się świat od czasów jego dzieciństwa, Tinniswood odpowiedział, że „nie stał się lepszy (...) niż był wtedy”. - Może w niektórych miejscach jest lepszy, ale w innych zmienił się na gorsze – dodał.