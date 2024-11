Quiteria sprowadzi nad Polskę wichury i śnieg. IMGW ostrzega przed załamaniem pogody

Zgodnie z komunikatem Centrum Modelowania Meteorologicznego (CMM) IMGW wydanym w poniedziałek 18 listopada, w rejonie Niemiec i basenu Morza Bałtyckiego przewiduje się rozwój głębokiego ośrodka niżowego Quiteria.

Niż Quiteria nad Polską: Wichury oraz silne opady deszczu i śniegu

Niż Quiteria najintensywniej rozwijać ma się w nocy z wtorku 19 listopada na środę 20 listopada oraz w pierwszej połowie środy. Pogłębić ma się nad południową częścią Bałtyku, co w efekcie doprowadzi do silnych i bardzo silnych wiatrów nad Polską i innymi krajami bałtyckimi. W rejonie wybrzeża i w polskiej strefie brzegowej prędkość wiatru w porywach może osiągnąć do 100-120 km/h. Dominować ma wiatr zachodni i północno-zachodni. Na Morzu Bałtyckim prognozowany jest bardzo silny sztorm.

To jednak nie wszystko. Jak można przeczytać w komunikacie CMM IMGW „[…] w nocy z wtorku na środę i w środę rano z zachodu na wschód przez Polskę wraz z chłodnym frontem atmosferycznym będzie się przemieszczała strefa opadów i silnego wiatru w porywach do 70-90 km/h”. Dodatkowo na północy i zachodzie Polski wystąpić mogą burze.

Wspomniany komunikat ostrzega również przed wiatrem halnym. Ma on poprzedzić niż Quiteria. Wiatr nasilać ma się od wtorkowego poranka. Wystąpić ma na obszarze Sudetów, Przedgórza Sudeckiego, Beskidów, Tatr, Bieszczad i Pogórza Karpackiego.