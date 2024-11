Wichury nad Polską. IMGW wydał ostrzeżenia. „Dostosujcie plany do pogody”

Do Polski dotarły fronty atmosferyczne, które niosą ze sobą opady deszczu oraz silny wiatr. Przed tym ostatnim ostrzega IMGW. Wiatr dawał się we znaki już ostatniej nocy mieszkańcom wybrzeża, gdzie jego porywy dochodziły do 70 km/h. Wichury nad Polską wystąpić mogą jednak również w kolejnych dniach.

Pogoda. Wichury nad Polską. Ostrzeżenia IMGW

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem na wybrzeżu, które obowiązują do północy z poniedziałku na wtorek. „Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu” na terenie następujących powiatów:

Świnoujście,

kamieński,

gryficki,

kołobrzeski,

koszaliński,

Koszalin,

sławieński,

słupski,

Słupsk,

lęborski,

wejherowski,

pucki.

Wichury nad Polską utrzymać się mogą również w kolejnych dniach. Na wybrzeżu – od Świnoujścia do Helu – jeszcze silniej wiać ma we wtorek 19 listopada. Jak wynika z prognoz zagrożeń meteo IMGW, dla tego regionu wydane mogą być ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Silnie wiać ma tego dnia prawdopodobnie w znacznej części kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem mogą zostać wydane dla całej północnej i zachodniej Polski oraz dla krańców południowych.

Silny wiatr utrzymać ma się jeszcze w środę 20 listopada. IMGW prognozuje jednak ostrzeżenia pierwszego stopnia już tylko w północnej oraz północno-zachodniej części kraju. Takie same ostrzeżenia wydane mogą zostać w czwartek 21 listopada tym razem dla zachodniej i południowo-zachodniej Polski.