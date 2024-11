Porażka sądów w sprawie sprawcy wypadku na Trasie Łazienkowskiej

Ma „aktywny zakaz”, więc zamienia się miejscami

Za zlekceważenie dwóch orzeczonych zakazów Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli skazuje go (w lipcu 2021) na 11 miesięcy bezwzględnego więzienia (i trzyletni zakaz prowadzenia) – to pierwszy i jedyny surowy wyrok za jazdę bez uprawnień. Łukasz Ż. do aresztu się nie stawia, sąd poleca wszcząć poszukiwania i go doprowadzić. Ostatecznie Ż. odsiaduje wyrok.

Ale zanim jeszcze trafia za kratki, wpada prowadząc renault. Policjanci piszą w protokole, że jadąc radiowozem widzieli kto kieruje autem, po zatrzymaniu go do kontroli, gdy pochodzą do pojazdu, zauważyli, że kierowca przesiada się do tyłu, pasażer na przód. Ż. kręci, że „z nikim się nie przesiadał”, lecz w końcu przyznaje, że ma „aktywny zakaz, więc zamienili się miejscami”. Sąd sięga po utarty schemat: dwa lata ograniczenia wolności, 30 godzin prac, sześć lat zakazu.

W tym czasie interesuje się nim kolejny sąd – po prawej stronie Wisły – bo prowadzi samochody, a nie powinien. Ale i tu wyrok jest łagodny – półtora roku ograniczenia wolności, 30 godzin prac.

Wszystko w sytuacji, gdy Łukasz Ż. nie powinien wsiadać za kierownicę aż do stycznia 2025 r. Później inny z sądów zakazy połączy i orzeknie je na 12 lat – ograniczenie wolności zostawi.

Łukasz Ż. nigdy nie odrobił prac społecznych

Przeglądając akta nie sposób oprzeć się wrażeniu, że przy tak skrajnie lekceważącym podejściu kierowcy, i kolejnych iluzorycznych karach, tragedia wisiała w powietrzu. – Brak realnej kary, wytwarza poczucie bezkarności – mówią policjanci.