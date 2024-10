AI w OFF Radiu Kraków. Socjolog dr Marek Troszyński: Warto się temu przyglądać

„Choć jestem fanem rozwoju AI to uważam, że pewne granice są coraz bardziej przekraczane” – skomentował w portalu X (dawniej Twitter) wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. „Powszechne wykorzystanie AI musi być robione dla ludzi, nie przeciwko nim!” – dodał.

OFF Radio Kraków. Socjolog: Sztuczna inteligencja będzie zastępować człowieka, nie zawody

Przed odlotem do Rygi do sprawy odniósł się także marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia, niegdyś dziennikarz: – Nie, radio publiczne nie powinno robić takich eksperymentów. Tym bardziej wycinając dziennikarzy, żeby zastąpić ich botami głosowymi. Serwis branżowy Press.pl podaje, że do ministerki kultury Hanny Wróblewskiej interpelację skierował inny polityk Polski 2050, Rafał Komarewicz, poseł z Krakowa. Pyta w niej: „Czy decyzja likwidatora (...) jest zgodna z kierunkiem działania, jaki popiera minister kultury i dziedzictwa narodowego?”.

– Sztuczna inteligencja, wykonując określone zadania będzie zastępować człowieka, ale nie zawody. Nowy dyrektor Marcin Pulit nazwał radiem platformę, która ma dostarczać muzykę – mówi „Rzeczpospolitej” dr Marek Troszyński, socjolog, który prowadzi Obserwatorium Cywilizacji Cyfrowej w Collegium Civitas w Warszawie. – Sprawa budzi emocje, ponieważ według informacji, które się pojawiły w mediach, po raz pierwszy i to w publicznej firmie sztuczna inteligencja zastąpiła zwalnianych autorów. Warto się temu przyglądać.

Ekspert zwraca uwagę na kontekst: – Czy odbiorcom jasno zakomunikowano, że to eksperyment? Jeżeli to jest pomysł na budowanie stacji radiowej, zatracają się granice między tym, co realne, a stworzone przez maszyny i bez względu na to, że Wisława Szymborska nie żyje, należy liczyć się z tym, iż część osób potraktuje te wypowiedzi zupełnie na poważnie. W tym widzę zagrożenie – podkreśla dr Troszyński.