Kiedy nastąpi zmiana pogody?

W niedzielę słoneczna aura będzie powoli ustępować nasilającemu się zachmurzeniu. Najwięcej chmur pojawi się na zachodzie kraju, słabe opady deszczu są prognozowane na Pomorzu. W niedzielę dość pogodnie będzie wciąż we wschodnich częściach Polski. Na południu i na wschodzie lokalnie nawet do 18 stopni Celsjusza, na przeważającym obszarze kraju temperatury od 13 stopni do 16 stopni Celsjusza.

Od przyszłego poniedziałku wyże odpowiedzialne za słoneczną pogodę nad Polską będą stopniowo wypierane przez niże znad Atlantyku. W poniedziałek opadów i porywistego, umiarkowanego wiatru można spodziewać się głównie na Pomorzu. Zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu utrzymają się także we wtorek.

W prognozach średnioterminowych, które jeszcze mogą ulec korekcie, widać ochłodzenie w okolicach przyszłego wtorku i środy. Według prognoz IMGW w środę 30 października zrobi się odczuwalnie chłodniej. Prognozowane, maksymalne temperatury – od ok. 6 stopni Celsjusza na wschodzie i południu kraju do ok. 9-10 stopni Celsjusza na zachodzie. W górach przymrozki.

Co z pogodą na Wszystkich Świętych?

Widoczne już w prognozach ochłodzenie ma pojawić się na przełomie października i listopada. IMGW nie podaje jeszcze dokładnej prognozy na dzień Wszystkich Świętych, ale przewiduje przybliżoną pogodę m.in. na podstawie prognoz długoterminowych. Zgodnie z informacjami podanymi przez IMGW na portalu X, 1 listopada będzie raczej chłodniejszy w porównaniu z danymi z trzech poprzednich lat. Przewidywana temperatura maksymalna powinna mieścić się w zakresie 7-12 stopni Celsjusza.