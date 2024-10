W prognozie tej widoczny jest wyraźny spadek temperatury na przestrzeni najbliższych 10 dni. Maksymalna temperatura powietrza we wtorek 22 października ma mieścić się w granicach od 15 do 19 stopni Celsjusza, natomiast minimalna ma wynieść od 4 do 10 stopni Celsjusza. Natomiast w środę 30 października maksymalna temperatura powietrza ma wynosić już zaledwie od 5 do 10 stopni Celsjusza, a na krańcach południowych nawet -1 stopień Celsjusza. Z kolei prognozowana temperatura minimalna tego dnia ma wynosić od 0 do 5 stopni Celsjusza, a na krańcach południowych nawet -5 stopni Celsjusza.

Pogoda na Wszystkich Świętych: Będzie chłodniej niż w latach ubiegłych?

W tym roku 1 listopada – jak podał 20 października IMGW w swoim wpisie na platformie X – „(…) może to być raczej chłodny dzień w porównaniu do trzech minionych lat”. IMGW przewiduje na Wszystkich Świętych minimalną temperaturę powietrza od 1 do 7 stopni Celsjusza, natomiast maksymalną od 7 do 12 stopni Celsjusza. Możliwe są również tego dnia opady deszczu.

We wspomnianym wpisie IMGW udostępnił dane z lat 1993-2023 dotyczące opadów atmosferycznych oraz minimalnej i maksymalnej temperatury 1 listopada.