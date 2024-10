Samorządowy basen i dyskryminacja dzieci

– Aquapark Fala od dawna ma problem z dziećmi, to nie pierwsza ich kontrowersja akcja związana z dzieciakami. Wcześniej na koniec roku szkolnego wprowadzili bilet za złotówkę dla tych dzieciaków, które mają świadectwa z paskiem. I to też spotkało się z krytyką, bo dziś już przecież dobrze rozumiemy – i w pedagogice jest taki trend od jakiegoś czasu – że nie powinno się dzielić dzieci ze względu na osiągnięcia w nauce, bo taki pasek nie jest miarodajny. Nie wiemy, z jakiego powodu dziecko nie ma wybitnych ocen, może miało problemy zdrowotne czy trudną sytuację w domu. I samorządowy basen nie powinien go dodatkowo karać za brak czerwonego paska – tłumaczy dziennikarka.

– Gdyby to był prywatny biznes, to łatwiej by to można zrozumieć. Ale to jest jednostka samorządowa utrzymywana z podatków wszystkich mieszkańców.

Dlaczego nie rozumiemy dzieci

– Jeżeli chcemy, żeby dzieci się rodziły, to kraj musi być dla dzieci przyjazny. Ludzie muszą rozumieć, że młodzi ludzie też są ludźmi i mają takie same prawa. Nie możemy traktować ich jako zło konieczne. I musimy pamiętać, że po prostu dzieci to dzieci – dodaje dziennikarka. – Jak dziecko ma okres buntu dwulatka i leży na ulicy, wyjąc wniebogłosy, to zawsze znajdzie się jakaś miła pani, która ci powie, że kompletnie nie nadajesz się na matkę.

– To jest przerażające, że świat tak się zmienia, zmienia się technologia, są rewolucje społeczne, natomiast my ciągle traktujemy dziecko gorzej, nie rozumiejąc jego potrzeb. Ciągle traktujemy matki gorzej, ojców gorzej, nie mamy do nich empatii w przestrzeni publicznej, nie rozumiemy ich problemów. Tu nie ma rozwoju, jakoś tak się zatrzymaliśmy, a może wypadałoby jednak zrobić krok w przód. A dziecko to jest dziecko, nigdy nie będzie chodzącym ideałem, nie będzie siedzieć grzecznie, cicho. I jako społeczeństwo nie powinniśmy wcale chcieć, żeby siedziało bez ruchu, tylko by właśnie miało trochę więcej swobody.