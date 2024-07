Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 9.00 rano w budynku urzędu miasta w Grudziądzu. - Do urzędu miasta przyszedł 41-letni mieszkaniec — powiedział w rozmowie z TVN 24 aspirant Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. - Nie wiemy, czym się kierował i jak to tak naprawdę wyglądało. Wiemy, że doszło do zabrudzenia farbą drzwi oraz ściany w okolicy sekretariatu prezydenta - dodał.

Reklama

41-latek miał nie kierować także żadnych gróźb w stronę prezydenta Grudziądza.

Grudziądz: Mężczyzna oblał farbą drzwi sekretariatu prezydenta w Urzędzie Miejskim

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych prezydent Grudziądza, Maciej Glamowski.

"Dziś doszło do bardzo przykrego incydentu w Urzędzie Miejskim. Ktoś z nieznanych przyczyn oblał drzwi i ściany korytarza farbą . Kolejne granice, będące efektem szerzenia mowy nienawiści, zostały przekroczone i przeszły w czyny” – czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku. „Tego rodzaju wydarzenia są niedopuszczalne, a jednocześnie bardzo niepokojące. Dlatego podejmę zdecydowane i radykalne kroki, aby poprawić bezpieczeństwo wszystkich pracowników Urzędu. Wkrótce wdrażać będziemy konkretne działania, by eliminować takie sytuacje” – dodał Glamowski. „Dziękuję za sprawne działanie wszystkich naszych służb, w tym Policji, która już ujęła sprawcę tego czynu" - zaznaczył.