Silne burze w Polsce. Strażacy interweniowali kilkaset razy

pomorskim ( w powiatach zachodnich, gdzie alarmy ważne będą do godz. 22.00 w środę)

( wielkopolskim ( w powiatach zachodnich, gdzie ostrzeżenia wygasną o godz. 22.00 w środę)

( warmińsko-mazurskim (w powiatach zachodnich; gdzie niebezpiecznie będzie do godz. 5.00 w czwartek)

W regionach tych prognozowane są burze, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu – miejscami do 55 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 80 l/mkw – oraz porywy wiatru do około 90 kilometrów na godzinę, lokalnie do 120 km/h. Miejscami może wystąpić grad lub trąba powietrzna.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

dolnośląskim

wielkopolskim ( poza powiatami objętymi czerwonymi ostrzeżeniami)

( kujawsko-pomorskim;

pomorskim ( poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia)

( warmińsko-mazurskim ( poza powiatami zachodnich)

( mazowieckim ( w powiatach zachodnich)

( łódzkim

małopolskim ( w powiatach północno-zachodnich)

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 55 l/mkw. oraz porywy wiatru do 90 km/h, miejscami do 100 km/h. Lokalnie spadnie grad