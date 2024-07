Rząd powalczy z nadmiernym spożyciem alkoholu? Jest kilka rozwiązań

Pod koniec wakacji możliwe jest wprowadzenie w stolicy nocnej prohibicji. Jak wynika z informacji „Dziennika Gazety Prawnej”, jest już gotowy projekt uchwały. W ubiegłym miesiącu złożył go miejski aktywista Jan Śpiewak.

Nocna prohibicja w stolicy oznaczałaby, że między 22 a 6 rano zakup alkoholu w Warszawie byłby znacznie utrudniony. Obecnie można go kupić w ponad 6 tys. punktów i lokali gastronomicznych. Podobne zakazy funkcjonują już w co dziesiątej gminie w Polsce, w tym np. w Krakowie czy Poznaniu. W Warszawie zakończyły się w tej sprawie społeczne konsultacje. Wzięło w nich udział aż 8 tys. osób. Ratusz ma 60 dni na wyciągniecie wniosków.

Zakaz handlu alkoholem na stacjach benzynowych. Od kiedy ma obowiązywać?

Nocna prohibicja to jeden z pomysłów na ograniczenie sprzedaży alkoholu w Polsce, bo swoje rozwiązania szykuje także Ministerstwo Zdrowia. Izabela Leszczyna, szefowa resortu, w rozmowie w Tok FM zapewniała, że MZ ma opracowaną ustawę dotyczącą zakazu handlu alkoholem na stacjach benzynowych. – Nowelizacja będzie szła w tym tygodniu do rządu – powiedziała, nawiązując do tego, że będzie to zmiana przepisów dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości. Podkreśliła, że od godziny 23 do 1 w nocy stacje benzynowe sprzedają jej zdaniem za dużo alkoholu i należy skupić się na tym, by przeciwdziałać alkoholizmowi. Jej zdaniem możliwe byłoby wprowadzenie jej w życie w ciągu trzech miesięcy. Leszczyna zapowiada także rozpoczęcie rozmów na temat polityki sprzedaży alkoholu w dyskontach. Chodzi o promocje zachęcające do kupowania go w większej ilości, czyli np. „8 piw plus 8 gratis”.

Innym sposobem na walkę z nadmiernym spożyciem alkoholu ma być podwyższenie akcyzy. – Papierosy i mocny alkohol sprzedawane w Polsce są najtańsze w całej Europie – mówiła Leszczyna, dodając, że chciałaby, aby wzrost akcyzy na te produkty był wyższy, niż chciał tego poprzedni rząd. Obecny harmonogram podwyżki akcyzy zaplanowany jest do 2027 r.