Jak Ukraińcy odnoszą się do koncesji terytorialnych na rzecz Moskwy

W większości krajów zachodnich dominuje przekonanie, że Ukraina będzie musiała się zgodzić na koncesje terytorialne wobec Rosji.

Zdecydowana większość (71 proc.) Ukraińców nie jest jednak gotowa na oddanie terytoriów okupowanych nawet wtedy, gdyby było to warunkiem przystąpienia ich kraju do NATO. Tylko 5 proc. zgodziłaby się na to bez żadnych zastrzeżeń, 17 proc. – prawdopodobnie by to zaakceptowało.

Z odpowiedzi na inaczej postawione pytanie wynika, że jedna czwarta Ukraińców wolałaby odzyskać wszystkie ziemie, ale ich kraj musiałby być neutralny i nie mógł wstąpić ani do NATO, ani do UE.

Czy Ukraina nadaje się do UE i kiedy mogłaby do niej wstąpić?

Czy przystąpienie Ukrainy do Unii to dobry pomysł? Uważa tak ponad połowa Portugalczyków, Estończyków, Szwedów i Hiszpanów, a także 48 proc. Polaków. Jednak ponad połowa Niemców, a ich głos ma dużą wagę, ma przeciwny pogląd.

Sondaż. Czy wstąpienie Ukrainy do UE to dobry pomysł Rzeczpospolita

O jakiej perspektywie czasowej myślą ankietowani? 13 proc. Portugalczyków, najbardziej optymistycznych, widziałoby Ukrainę we wspólnocie już w ciągu roku.