Konkurs był częścią corocznego wydarzenia, podczas którego mieszkańcy North Canterbury zbierają datki na rzecz lokalnej szkoły i potrzebujących.

Dotychczas polowano na oposy, szczury, gronostaje i fretki, uznawane w Nowej Zelandii za najgroźniejsze szkodniki. Organizator wydarzenia Matt Bailey powiedział, że dodano kategorię, aby pomóc w leczeniu zdziczałych kotów, które zagrażają rodzimej faunie i przenoszą choroby, które narażają zwierzęta gospodarskie na ryzyko. Nagroda pieniężna w wysokości 500 dolarów nowozelandzkich przypada myśliwemu, który zabije największą liczbę kotów, a zabójca największego kota otrzyma nagrodę w wysokości 1000 dolarów. Wygrał mężczyzna, który zabił 65 zwierząt.



W tym roku w polowaniu wzięło udział nieco ponad 1500 osób, w tym około 440 w wieku poniżej 14 lat. Teoretycznie nie mogły w nim wziąć udziału dzieci poniżej 14 roku życia, ale na nagraniu wideo udostępnionym przez protestujących z Ruchu Ochrony Zwierząt widać małe dziecko przeciągające martwego kota po torze przeszkód.

Jak polujący odróżniają dzikie koty od domowych

Zdziczałe koty należy najpierw złapać w pułapkę, aby można było je zidentyfikować jako zdziczałe, a następnie zabić przy użyciu karabinu o kalibrze co najmniej .22. Polowanie jest ograniczone do obszarów poza obszarami mieszkalnymi, a pułapki ustawione są w odległości co najmniej 10 km. Bailey stwierdził że ​​łatwo jest odróżnić koty dzikie od domowych. Te dzikie, jego zdaniem, są jak "diabeł na amfetaminie".