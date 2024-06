Angelika Siudak i Szymon B. poznali się w 2018 roku w Polsce, a następnie w 2019 wyjechali razem i zamieszkali wspólnie w Norwegii, gdzie po jakimś czasie urodziła się ich córka Kornelia. W czerwcu 2021 podczas pobytu w Polsce pomiędzy parą doszło do awantury. Kobieta zadecydowała, że zostanie z córką w kraju. Już wcześniej miało dochodzić do agresji ze strony mężczyzny.

Ojciec dziecka wrócił do Norwegii. Na podstawie konwencji haskiej zażądał, aby dziecko wróciło do kraju urodzenia. Kontakty pomiędzy dzieckiem a ojcem nadzorowała pani kurator. Po jakimś czasie okazało się, że pomiędzy nią a mężczyzną nawiązała się bardzo bliska relacja towarzyska. Matka dziecka uważa, że miało to realny wpływ na to jak sąd rozstrzygnął sprawę. Mimo że kurator została odsunięta, to ostatecznie sąd zadecydował, że dziecko ma wrócić do Norwegii.

