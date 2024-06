Kopernik i Frombork pomogą w promocji nauki i kultury

Jaki głos powinien popłynąć z Fromborka?

Żyjemy w czasach wtórnego analfabetyzmu. Mimo szybkiego rozwoju techniki i technologii poziom wiedzy w społeczeństwie średnio-statystycznie maleje. Warto by zwracać na to uwagę. A we Fromborku cenne będzie zaprezentowanie tego co się dzieje w branży space na świecie i w Polsce. Chcemy też pokazać jak istotne są te technologie dla rozwoju gospodarki i jaki mają wpływ na rozwój innych sektorów. Wreszcie to jakie działania powinniśmy podejmować, żeby działać lepiej i sprawniej. Ważne by ten głos dotarł do polityków, by oni lepiej rozumieli tę branżę i zapewniali mechanizmy wsparcia.

Future Frombork Festival Art&Science odbędzie się 20 września. Rzeczpospolita jest patronem medialnym festiwalu.