Zmiany w stadninach koni arabskich: Odwracanie zmian dokonanych przez PiS

Niektórzy z nowych prezesów byli osobami zupełnie nieznanymi w środowisku, inni budzili spore kontrowersje. Do tej drugiej kategorii zaliczała się Hanna Sztuka. Przed ponad rokiem została mianowana prezesem w SK Janów Podlaski, co wywołało protest pracowników. Zarzucili jej, że „nigdy nie kierowała się dobrem objętych przez siebie jednostek, a raczej własnym interesem”, a po kilku dniach buntu załogi została odwołana. Po nieudanym przejęciu stadniny w Janowie Sztuka wróciła do Białki, gdzie kierownikiem była do wtorku.

Jej odwołanie może więc uchodzić za symbol, a miesiąc wcześniej doszło do innej ważnej zmiany kadrowej: w Janowie Podlaskim dymisję złożył dotychczasowy prezes Marcin Oszczapiński. Dymisjom towarzyszą jeszcze bardziej liczne powołania. Przed miesiącem pisaliśmy, że ośrodki w Janowie i Michałowie mają dwie nowe główne hodowczynie: Weronikę Sosnowską i Magdalenę Helak-Kulczyńską. Wyjątkowo spektakularny jest jednak powrót trójki specjalistów, zwolnionych w 2016 roku.

Prezes stadniny zwolniony za rządów PiS powrócił jako wiceprezes

Jak ustaliliśmy, w połowie maja Jerzy Białobok został wiceprezesem stadniny w Michałowie, a Marek Trela i Anna Stojanowska podpisali umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (następcą Agencji Nieruchomości Rolnych, która zwolniła ich przed ośmiu laty). – Przedmiotem umów jest doradztwo w sprawie hodowli – potwierdza nam Stojanowska.

Stadnina w Janowie Podlaskim ma też nowego prezesa. To Leszek Świętochowski, rolnik i samorządowiec związany z PSL. Dotąd nie zajmował się hodowlą koni arabskich, mimo to Alina Sobieszak, redaktor branżowego „Araby Magazine”, mówi, że nie jest to czysto partyjna nominacja, jak za rządów PiS. – Świętochowski w latach 2012–2015 był prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych, współpracował ze zwolnionymi w 2016 roku specjalistami, którzy go znają i wyrazili chęć pomocy – wyjaśnia.

W kwietniu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprezentował wyniki audytu w stadninach, z których wynika, że odbudowa renomy polskiej hodowli może potrwać kilkanaście lat.