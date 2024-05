Sondaż: Czy Polacy chcą zdejmowania krzyży w urzędach?

Oburzeni tą decyzją są przede wszystkim widzowie Polsatu (71 proc.) i TVP (67 proc.). Znacznie liberalniej podchodzą do tego osoby czerpiące wiedzę o świecie z TVN 24 i TVN (program „Fakty”) – te działania kwestionuje odpowiednio 42 proc. i 33 proc. respondentów.

56 proc. tylu ankietowanych w badaniu IBRiS oceniło decyzję o zdjęciu krzyży negatywnie

Co nietrudno przewidzieć, 79 proc. osób wierzących i praktykujących regularnie, a także 59 proc. wierzących i praktykujących nieregularnie ocenia te działania negatywnie. Pozytywnie – 64 proc. niewierzących i niepraktykujących. Choć w tej ostatniej grupie osób można zauważyć, że aż co czwarty respondent wskazuje: „zdecydowanie źle”.

Opinie o działaniach Rafała Trzaskowskiego są spójne z poglądami politycznymi respondentów. I tak, aż 98 proc. wyborców PiS i 95 proc. głosujących na Konfederację wyraża się o nich negatywnie. Takiego samego zdania jest także 38 proc. elektoratu Trzeciej Drogi. Ale już głosujący na Koalicję Obywatelską podchodzą do tego spokojniej – 70 proc. popiera usuwanie symboli religijnych z instytucji publicznych. Przeciwko jest co piąty ankietowany głosujący na KO.

Mieszane uczucia mają wyborcy Nowej Lewicy. Co prawda nikt nie ocenił tego zdecydowanie źle, ale już jako „raczej źle” 22 proc., a kolejne 14 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

Czy to przełoży się na wyniki wyborów? Na razie nie widać tego w sondażach, bo ostatni sondaż poparcia, także IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, pokazał, że KO znalazła się na pozycji lidera z wynikiem 31,8 proc. PiS otrzymałby w tym plebiscycie 30,3 proc. głosów. Komentujący wówczas ten sondaż specjalista od wizerunku dr Mirosław Oczkoś stwierdził, że nie widać, by nastąpił w nim „efekt Trzaskowskiego”, nawiązując do zarządzenia prezydenta stolicy.