Demonstracje przeciw Izraelowi w USA. Protestują uniwersytety

Protest przeciwko Izraelowi na Brooklynie. „Pozwólcie Gazie żyć”

We wtorek na Brooklynie w Nowym Jorku doszło do dużego protestu w czasie którego policjanci zatrzymali część demonstrantów. Ok. 2 tys. osób blokowało plac znajdujący się w pobliżu domu lidera większości Partii Demokratycznej w Senacie, Chucka Schumera, znanego ze swojego wsparcia dla Izraela i najwyższej rangą osoby o żydowskich korzeniach we władzach USA. Protestujący skandowali „przestańcie uzbrajać Izrael”, „przestańcie finansować ludobójstwo”, „pozwólcie Gazie żyć”.



Nowojorska policja aresztowała ponad 120 protestujących na Uniwersytecie Nowego Jorku i ponad 100 na Uniwersytecie Columbia

Krytycy uczestników protestów, w tym część polityków Partii Republikańskiej zasiadających w Kongresie, oskarżają osoby odpowiedzialne za protesty o antysemityzm.



W okolicach Uniwersytetu Columbia dochodziło do starć słownych między propalestyńskimi i proizraelskimi demonstrantami, co zaowocowało apelem polityków Partii Republikańskiej do administracji Joe Bidena, by ta zrobiła więcej w celu ochrony studentów pochodzenia żydowskiego.



Nowojorska policja aresztowała ponad 120 protestujących na Uniwersytecie Nowego Jorku i ponad 100 na Uniwersytecie Columbia w ostatnich dniach. Ten ostatni Uniwersytet odwołał zajęcia na campusie znajdującym się na Górnym Manhattanie, aby obniżyć napięcie.