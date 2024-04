Prognoza pogody na wtorek. Opady deszczu i burze

Jaka pogoda będzie we wtorek? W dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią opady deszczu oraz burze – szczególnie na północy oraz w zachodniej połowie kraju. Na południowym wschodzie prognozowana jest zaś suma opadów około 10 mm, na północy od 10 mm do 15 mm, tylko na wybrzeżu około 20 mm.

Miejscami możliwe są opady krupy śnieżnej, na obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. W Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna od 5°C, 6°C na wybrzeżu i pojezierzach pomorskich, około 10°C na północy i miejscami południowym wschodzie, do 13°C na południowym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany – w porywach do około 60 km/h, nad morzem do 70 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h, na Pomorzu do 85 km/h. Wysoko w Tatrach wiatr będzie wiał zaś do 70 km/h, na szczytach Sudetów do 100 km/h. W Tatrach wiatr powodować może zawieje śnieżne.

W nocy na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze – umiarkowane, okresami duże. Na zachodzie, północy i – miejscami – w centrum, wystąpią przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie padać może też deszcz ze śniegiem, na pojezierzach pomorskich – również sam śnieg.

Temperatura minimalna od 0°C na północy i wschodzie do 4°C na południu i nad morzem. Tylko w kotlinach karpackich około -1°C. Na wschodzie, miejscami w centrum oraz w kotlinach górskich możliwe przygruntowe przymrozki od -3°C do -1°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy północny, na pozostałym obszarze zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h, wiatr powodować może zawieje śnieżne.