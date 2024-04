Jedna z ostatnich pand w Korei Południowej opuściła kraj. Żegnały ją tłumy

20 lipca 2020 roku, w zoo należącym do parku rozrywki Everland w Korei Południowej, na świat przyszła panda wielka o imieniu Fu Bao. W momencie narodzin zwierzę mierzyło zaledwie 16,5 cm i ważyło niecałe 200 gr. Wydarzenie to było czymś niezwykłym – były to bowiem pierwsze narodziny pandy w kraju i niezwykle rzadkie wydarzenie dla zagrożonego gatunku.

Reklama

Panda, która już dziś jest dorosła, po czterech latach życia w zoo opuściła południowokoreański ośrodek. Zwierzę przetransportowane zostało samolotem do Chin, gdzie będzie żyło w prowincji Syczuan. Na lotnisku panda żegnana była przez tłumy.

Słynna panda Fu Bao opuściła Koreę Południową. Zwierzę zamieszka w Chinach

Pracownicy zoo należącego do znajdującego się niedaleko Seulu parku rozrywki Everland, w którym wychowywała się panda Fu Bao, podziękowali wszystkim fanom zwierzęcia za wsparcie, a następnie pożegnali swoją podopieczną i odprowadzili ją do specjalnie przygotowanej ciężarówki, która odwiozła pandę na lotnisko. - Poznać cię, to był prawdziwy cud. Dziękujemy ci, Fu Bao – mówili opiekunowie zwierzęcia przed jego pożegnaniem. „Ten dzień naprawdę nadszedł. Dzień, w którym rozpoczynasz długą podróż przez następną część swojego życia – podkreślała główna opiekunka Fu Bar, Kang Cher-won. Kobieta opiekowała się zwierzęciem od jego narodzin.