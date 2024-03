Zmiana czasu 2024: Kiedy przestawić zegarek na czas letni?

W całej Unii Europejskiej na czas letni przechodzi się w ostatnią niedzielę marca, a do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października. Mimo że zegarki w naszych telefonach komórkowych i na innych urządzeniach elektronicznych przestawią się automatycznie, to należy pamiętać, że w nocy z 30 na 31 marca – z soboty na niedzielę – wskazówki zegarków przestawiamy o godzinę do przodu. Oznacza to dla nas krótszy sen.

Zmiana czasu 2024. Kiedy zmiana czasu z zimowego na letni?

Nadejście wiosny wiąże się z obowiązkiem zmiany czasu na letni. Już w ten weekend zmienimy godzinę na swoich zegarkach. Kiedy jednak dokładnie zmienić czas z zimowego na letni?

Co roku zmiana czasu z zimowego na letni przypada na ostatnią niedzielę marca. W 2024 roku zmiana czasu nastąpi więc w nocy z 30 na 31 marca. Przesuniemy wówczas wskazówki zegarków o jedną pełną godzinę do przodu – z godziny 2.00 na 3.00.

W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Kolejna zmiana czasu czeka nas pod koniec października.