Szybko nasila się spór o aborcję w Niemczech

– Presja tych środowisk sprawia, że jest coraz mniej lekarzy gotowych do przeprowadzenia zabiegu. Dotyczy to zwłaszcza lekarzy młodszego pokolenia. Dekryminalizacja może zmienić ten stan rzeczy. Chodzi o to, by zabieg ten był traktowany tak samo jak inne procedury medyczne, finansowane przez kasy chorych – mówi „Rzeczpospolitej” Regine Wlassitschau z organizacji Pro Familia. To jedna z ponad 170 organizacji społecznych, które zbierają podpisy pod nową petycją w sprawie dekryminalizacji.

Wiele kobiet dokonuje aborcji w Holandii

Wlassitschau przypomina, że w ostatnich 15 latach liczba lekarzy dokonujących aborcji zmniejszyła się o 40 proc. Zwłaszcza na prowincji, a szczególnie na katolickim południu kraju. Z Bawarii czy Badenii-Wirtembergii wiele kobiet udaje się na zabieg do Holandii.

Środowiska liberalne starają się skłonić rząd Olafa Scholza do zapoczątkowania działań prowadzących do dekryminalizacji, zwłaszcza po wpisaniu we Francji prawa do aborcji do konstytucji.

Szansę widzą w tym, że zarówno SPD, jak i Zieloni opowiadają się za dekryminalizacją. Obiekcje ma jednak FDP. Zawierając koalicję, jej partnerzy uzgodnili, że powołana zostanie komisja ekspertów, która zajmie się tą sprawą. Działa ona od kilku miesięcy i w kwietniu przedstawi wyniki prac. Nie będą jednak wiążące dla rządu.

Nie jest do końca jasne, co w tej sprawie myślą Niemcy. W ostatnich dwu latach przeprowadzono kilka sondaży, o rozbieżnych rezultatach. Zdaniem badania telewizji publicznej ZDF z połowy ubiegłego roku ponad połowa (54 proc.) opowiada się za utrzymaniem art. 218 KK, a za jego zniesieniem jest 36 proc. Z sondażu instytutu INSA przeprowadzonego w tym samym czasie na zamówienie jednego z pism katolickich, wynika, że 68 proc. jest za dekryminalizacją, a przeciwnego zdania jest zaledwie 19 proc. pytanych. Jeszcze inny wynik zaprezentował instytut IPSOS, gdzie za dekryminalizacją opowiedziało się półtora roku temu 83 proc. respondentów.