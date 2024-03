Tajemniczy wrak statku na Mierzei Wiślanej. Jednostkę odsłoniło Morze Bałtyckie

Czytaj więcej Historia świata Bałtyk pełen wraków. Historia odkryć w monografiach Prace archeologiczne z reguły kończą się odkryciem zabytkowego obiektu, wydobyciem go w całości bądź częściowo z ziemi czy spod wody; następnie, po opracowaniu laboratoryjnym, w czasopiśmie naukowym ukazuje się artykuł prezentujący odkrycie. Niekiedy media w tonie mniej lub bardziej sensacyjnym ledwie wspominają o tym wydarzeniu. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku postępuje inaczej.

Skąd wziął się wrak statku na Mierzei Wiślanej?

Urząd Morski w Gdyni udzielił informacji, które sugerują, że wrak statku to jeden z dwóch zatoniętych kutrów w tym rejonie. Pierwszym miała być zatonięta w 1982 roku w okolicach Krynicy Morskiej jednostka GDY126. Drugą możliwością jest zaś kuter o nieznanym numerze, który zatonął podczas próby ucieczki do Szwecji w latach 60.

Na opublikowanym w sieci nagraniu usłyszeć można Olafa Popkiewicza, youtubera, historyka, archeologa i redaktora programu „Poszukiwacze historii”. Mężczyzna opowiedział o wraku. "Na początku widząc zdjęcia, pomyślałem, że to bardzo stary wrak, ale w rzeczywistości pochodzi on z lat 20. XX w. To jest bardzo duża jednostka — 32 m długości — to jest już statek. Można go nawet nazwać jachtem lub żaglowcem. Ma na pewno jakiś silnik (...). Pewnie wpadł na mieliznę, a potem go obróciło” – powiedział, zaznaczając, że istnieje prawdopodobieństwo, że to pozostałość po wielkiej ewakuacji, która miała miejsce w tym okresie.