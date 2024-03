Negatywne stereotypy główną przyczyną nierówności płci

Ale to nie zwalnia nas jako społeczeństwa, państwa czy Unii Europejskiej z działań na rzecz ich wyeliminowania. Narzędzia prawne są jednym z najważniejszych instrumentów do walki z nimi. Jestem przekonana o mocy sprawczej, potencjale, które tkwią w prawie i które kształtują postawy społeczne.

Drugim komponentem, który ma wpływ na walkę ze stereotypami i dyskryminacją ze względu na płeć, są zmiany świadomościowe. Pomagają w tym kampanie społeczne i edukacja antydyskryminacyjna.

Przemoc wobec kobiet najczęściej kojarzy się z biciem. Ale jest jeszcze przemoc psychiczna czy nierówności na rynku pracy.

W ostatnich latach prawo antydyskryminacyjne zaczyna identyfikować formy przemocy na rynku pracy. Przemoc fizyczna jest najłatwiej identyfikowalna, natomiast form przemocy doświadczanych przez kobiety ze względu na płeć jest o wiele więcej. Przemoc w sferze publicznej może być formą molestowania – nie tylko rozumianą jako przemoc seksualna. Mam tu na myśli umniejszanie ze względu na płeć, wmawianie, że ktoś się do czegoś nie nadaje.

To może być także pomijanie w awansie, choć tu znaczenie ma również obciążenie obowiązkami domowymi. Musimy także dążyć do zmiany podejścia pracodawców w stosunku do rodzicielstwa, bo jest to problem z ekonomicznego punktu widzenia. Musimy widzieć w tym potencjał i wartość dodaną.

Co w tym zakresie trzeba zmienić w Polsce?