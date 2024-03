Mężczyźni organizują swój pierwszy kongres. „Dość lekceważenia naszych spraw”

Politolog z UW prof. Rafał Chwedoruk mówi, że pojawienie się tematów męskich w debacie publicznej jest efektem postępującej od lat 70., najpierw w świecie zachodnim, erupcji tematów tożsamościowych, która z opóźnieniem dotarła do Polski. – Struktura elektoratu powoduje, że głównym beneficjentem wzrostu zainteresowania takimi konfliktami jest w Polsce Konfederacja, aczkolwiek ich zagospodarowania powoli uczą się duże partie – zauważa.

Zwiększać świadomość mężczyzn

Mimo to, jak wynika z analizy programów wyborczych głównych partii, którą przeprowadziło Stowarzyszenie na rzecz Chłopców i Mężczyzn, problemy mężczyzn są w nich poruszane raczej rzadko. Np. żadna partia nie zadeklarowała, że zajmie się nierównościami w edukacji.

Czy inicjatywy, takie jak Kongres Mężczyzn, to zmienią? – Mamy wrażenie, że mimo większej popularności tematów męskich, zawsze znajdą się wymówki, by nic nie robić. Gdy rozmawiamy o nierównościach w edukacji słyszymy, że to wynik lenistwa mężczyzn, krótsza zaś średnia długość życia ma wynikać wyłącznie z przyczyn biologicznych, niechodzenia do lekarzy i stosowania używek. Naszym celem jest zwiększanie świadomości problemów, by zaczęły być traktowane poważnie, a mężczyźni w końcu zostali uznani za grupę, która też może potrzebować wsparcia – mówi Gulczyński. Dodaje, że w tym celu zaplanowana na kwiecień impreza ma być organizowana co rok.