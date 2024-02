ReImagine TALKS. O demokracji z Geoffem Mulganem

Czytaj więcej Rozwój Lisa Gansky: Świat zmienia się szybciej niż jesteśmy w stanie się uczyć Lisa Gansky, amerykańska pionierka internetu, przedsiębiorczyni i myślicielka podzieliła się z nami swoją definicją zaufania: „Zaufanie to umowa społeczna, rodzaj porozumienia lub wzajemne oczekiwania”. Według niej, technologia nie daje wszystkich odpowiedzi i rozwiązań, aby zaradzić globalnemu kryzysowi zaufania, ale może być częścią tego rozwiązania.

Obecnie technologia przyczynia się do polaryzacji i narastającej nieufności wobec demokracji, ponieważ 20 lat temu wykonano zbyt mało pracy, aby wykorzystać te zasoby na naszą korzyść. Technologia jest jednak również doskonałym narzędziem do współpracy. Według autora książek „Big Mind: How Collective Intelligence Can Change Our World” i „Social Innovation: How Societies Find the Power to Change” wykorzystywanie innowacji społecznych do wzmocnienia inteligencji zbiorowej może doprowadzić nas do przełomu pozwalającego na przeformułowanie demokracji. Obecnie występuje brak równowagi, bo badania i rozwój nie są wykorzystywane do rozwiązywania problemów społecznych. Istnieje rozdźwięk między środowiskiem naukowym a ogółem społeczeństwa, ponieważ mimo że ludzie wierzą w naukę, nie postrzegają jej jako czegoś przynoszącego jakiekolwiek korzyści, a to skutkuje alienacją. Innowacje społeczne odgrywają tu istotną rolę, bo dają ludziom poczucie kontroli, którego obecnie brakuje i które stanowi sedno demokracji. Każde społeczeństwo potrzebuje pozytywnego nastawienia do innowacji, badań i rozwoju, ale muszą one skupiać się na ludziach i społeczeństwie równie mocno, jak na kwestiach fizycznych. Większość problemów, z którymi obecnie muszą się mierzyć rządy, wiąże się z dość skomplikowaną nauką. Instytucje takie jak IPCC i WHO są dobrymi, choć marginalnymi przykładami skutecznego wykorzystywania inteligencji zbiorowej do gromadzenia globalnej wiedzy, przemyśleń i danych w celu ułatwiania podejmowania decyzji na poziomie globalnym. Prawdziwie inteligentne społeczeństwo to takie, które wykorzystuje pełnię możliwości dostępnej inteligencji zbiorowej.

Sir Geoff Mulgan wyraźnie odrzuca argument, że autokracje są sprawniejszą formą rządów niż demokracje. Historia pokazała, że demokracja jest najlepszą i najskuteczniejszą metodą zarządzania, jaką kiedykolwiek stworzono, i odnotowała największe osiągnięcia w zakresie wzrostu gospodarczego, dobrostanu człowieka, zdrowia i praw socjalnych. Nie czyni to jej jednak doskonałą i z całą pewnością nie oznacza, że nie zasługuje ona na okresowe przemyślenie i przeformułowanie. Sedno etosu demokracji to gotowość mierzenia się z niewygodnymi faktami i pomysłami. W dłuższej perspektywie to właśnie napędza postęp i dlatego przeformułowana demokracja zawsze będzie osiągać więcej niż autokracja.

