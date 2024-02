Protesty rolników w Polsce

W Polsce trwa obecnie protest rolników, którzy skarżą się na to, że produkcja rolna w Europie staje się nieopłacalna. Protestujący rolnicy domagają się między innymi zamknięcia granicy dla produktów rolnych z Ukrainy. W ostatnich tygodniach blokowano przejścia graniczne, co skłoniło rząd do uznaniu tych przejść, a także dróg dojazdowych do nich za elementy infrastruktury krytycznej.

W Polsce w ostatnich dniach regularnie dochodzi też do wysypywania ukraińskich produktów rolnych z transportujących je składów kolejowych.

Protesty rolników w Polsce są częścią ogólnoeuropejskich rolniczych protestów związanych ze sprzeciwem wobec unijnego „Zielonego ładu” oraz napływu na unijny rynek taniej żywności spoza UE, w tym przede wszystkim z Ukrainy.