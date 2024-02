„Najstarszy pies świata” usunięty z Księgi Rekordów Guinnessa

– Zapewniam, że najlepiej jak potrafimy, badamy dokładność i wiarygodność wszystkich naszych rekordów – stwierdził Mark McKinley, dyrektor ds. rekordów w KRG.

Księga zawiesiła tytuł do czasu zakończenia dochodzenia. – Oczywiście wymagamy dowodów w przypadku wszystkich tytułów Księgi Rekordów Guinnessa. Zazwyczaj są to co najmniej dwa zeznania świadków i ekspertów w danej dziedzinie – wytłumaczył McKinley.

Dodał, że uwzględnia się także zdjęcia, filmy i, w niektórych przypadkach, dane dostarczone przez technologię istotne dla osiągnięcia. Okazało się, że ze względu na brak danych z mikrochipu Bobiego nie można znaleźć jednoznacznych dowodów na datę urodzenia psa.

Wakat na miejscu najstarszego psa świata

McKinley stwierdził, że jest za wcześnie, aby mówić o nowym rekordziście. – Zanim upowszechnienie się mikroczipów na całym świecie dogoni liczbę posiadaczy zwierząt domowych, zwłaszcza starszych, upłynie dużo czasu – powiedział. – Do tego czasu będziemy potrzebować dokumentów potwierdzających wszystkie lata życia zwierzęcia.

Bobi był czystej krwi Rafeiro do Alentejo, których średnia długość życia wynosi około 10–14 lat.