W komentarzach dla telewizji Ritzau Fonseca powiedział, że zrozumie, jeśli jego związek będzie postrzegany jako „dziwny”. – Ale mogę powiedzieć, że moja dziewczyna i ja radzimy sobie dobrze, to nam pomaga i kochamy się – powiedział.

Wiek przyzwolenia w innych krajach

Dania nie jest jedynym krajem europejskim, który ustalił wiek przyzwolenia na 15 lat lub mniej. Przykładowo we Francji również jest to 15 lat, chociaż do niedawna w ogóle nie obowiązywał tam, określony wiek przyzwolenia.

Z kolei w Austrii wiek wyrażenia zgody wynosi 14 lat, ale nie dotyczy to „kontaktów seksualnych”, jeśli różnica wieku między dwojgiem nastolatków nie przekracza czterech lat, a młodszy partner ma więcej niż 12 lat. Jeżeli kontakt jest w formie stosunku płciowego, zgodnie z austriackim prawem dozwolona różnica wieku wynosi trzy lata, a minimalny wiek – 13 lat.

Dorota Stalińska: „To nie był gwałt, a stosunek z nieletnią za jej przyzwoleniem. Wiemy przecież, że dziewczynka 13-letnia może wyglądać jak 20-latka. Mam 20-letniego syna. On by powiedział, jak zachowują się 13-letnie dziewczynki i jakie uskuteczniają prowokacje i jak się pchają do łóżka nie 20-latkom, ale 40-latkom".

Podobnie przepisy obowiązujące we Włoszech stanowią, że wiek wyrażenia zgody we Włoszech wynosi 14 lat, ale wzrasta do 16 lat, gdy jedna z uczestniczek zajmuje stanowisko „kierownicze” (np. nauczyciel, duchowny itp.). We Włoszech obowiązuje również „zasada bliskiego wieku”, zgodnie z którą 13-latkowie mogą legalnie zgodzić się na partnerów starszych od nich o mniej niż trzy lata.