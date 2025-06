Duński parlament zatwierdził umowę z USA. "Nieograniczony dostęp do baz wojskowych"

– To porozumienie, które oznacza, że w Danii powstaną strefy podlegające jurysdykcji USA. Gdzie duńskie władze nie będą mogły sprawować kontroli. I gdzie może dochodzić do maltretowania więźniów – powiedział. – To ogromna porażka wobec duńskiego społeczeństwa.

Duński Instytut Praw Człowieka z kolei ostrzegł, że ustawa może dać amerykańskim żołnierzom prawo do tłumienia protestów wokół ich baz i uniemożliwić Danii ściganie ich w przypadku użycia nadmiernej siły.

Pojawiły się także głosy, że umowa może grozić Danii utratą suwerenności, a nawet złamanie jej konstytucji. Rząd Danii uspokaja.

Premier Danii o konieczności utrzymania ścisłych więzi z USA

Przyjętą przez parlament Danii umowę podpisano w 2023 roku, za kadencji demokratycznego prezydenta Joe Bidena. Po przejęciu władzy przez Donalda Trumpa relacje między państwami znacząco się zmieniły.

Mimo zapewnień Donalda Trumpa, że ludność Grenlandii z zachwytem przyjęłaby zakup wyspy przez USA, i władze Grenlandii, i sama Dania stanowczo sprzeciwiły się temu pomysłowi, choć zapewniły jednocześnie o otwarciu na zwiększenie współpracy wojskowej między państwami.