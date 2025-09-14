Aktualizacja: 14.09.2025 20:55 Publikacja: 14.09.2025 20:49
Wielkie zmiany w Lufthansie
Integracja przewoźników ma zacząć się już teraz i zakończyć na początku 2026 roku.
Jak wynika z oświadczenia Grupy LH, największe zmiany dotyczą większych przewoźników, takich jak sama Lufthansa, Brussels Airlines, Swiss Airlines oraz Austrian Airlines, czylitych linii lotniczych, które były kiedyś silnymi liniami narodowymi, zarządzającymi ruchem w centrach przesiadkowych.
Celem tej integracji ma być zwiększenie zyskowności operacji, z czym sama Lufthansa ma problem większy, niż np. SWISS. To dlatego wszystkie decyzje dotyczące połączeń tak krótko-, średnio- czy też długodystansowych będą podejmowane w jednym miejscu – w niemieckiej centrali Lufthansy w Kolonii. To z kolei ma pozwolić na szybsze podejmowanie decyzji i sprawniejsze zarządzanie. Wcześniej jedynie siatka lotów długiego zasięgu była koordynowana, tak aby poszczególne rejsy nie konkurowały ze sobą.
Wspólne będzie zarządzanie technologiami, finansami, a także zasobami ludzkimi oraz programem lojalnościowym Miles&More. Całe IT ma być teraz wyłączną odpowiedzialnością Grazii Vittadini, która przyszła do Grupy LH z Rolls-Royce’a, gdzie była wiceprezesem odpowiedzialnym za rozwój technologii.
I Grupa LH i szefowie poszczególnych przewoźników zarzekają się, że w żadnym stopniu nie oznacza to ograniczeń samodzielności. – Absolutnie nie jest tak, że moja funkcja w SWISS stanie się teraz zbędna, bo Frankfurt będzie ważniejszy od Zurychu. To w interesie samego SWISS leży ta reorganizacja – tłumaczył w ostatnią sobotę dyrektor generalny Swissa, Jens Fehlinger w rozmowie z „Neue Zürcher Zeitung”.
Jego zdaniem wcześniej brak tej integracji działał na niekorzyść poszczególnych linii z Grupy LH, a ułatwiał funkcjonowanie konkurencji.
W rzeczywistości ma być tak, że poszczególni przewoźnicy z Grupy LH będą zarządzać na własnych rynkach połączeniami, podejmować decyzje dotyczące cateringu, poczekalni biznesowych i innych produktów dostarczanych pasażerom.
W skład Grupy Lufthansy , wchodzą przejęte przez Niemców linie – szwajcarski SWISS , austriackie Austrian Airlines, włoskie ITA Airways (niema ich jeszcze w planie pełnej integracji) i Air Dolomiti, niemieckie Eurowings, Lufthansa City Airlines, oraz joint venture z Turkish Airlines – SunExpress. Grupa LH ma jeszcze 10 proc. udziałów w łotewskim AirBaltic.
Oprócz linii lotniczych do grupy należą także Lufthansa Consulting, Lufthansa Aviation Training i Lufthansa Industry Solutions.
