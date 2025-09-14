Integracja przewoźników ma zacząć się już teraz i zakończyć na początku 2026 roku.

Zmiany zaczną się od podporządkowania największych przewoźników

Jak wynika z oświadczenia Grupy LH, największe zmiany dotyczą większych przewoźników, takich jak sama Lufthansa, Brussels Airlines, Swiss Airlines oraz Austrian Airlines, czylitych linii lotniczych, które były kiedyś silnymi liniami narodowymi, zarządzającymi ruchem w centrach przesiadkowych.

Celem tej integracji ma być zwiększenie zyskowności operacji, z czym sama Lufthansa ma problem większy, niż np. SWISS. To dlatego wszystkie decyzje dotyczące połączeń tak krótko-, średnio- czy też długodystansowych będą podejmowane w jednym miejscu – w niemieckiej centrali Lufthansy w Kolonii. To z kolei ma pozwolić na szybsze podejmowanie decyzji i sprawniejsze zarządzanie. Wcześniej jedynie siatka lotów długiego zasięgu była koordynowana, tak aby poszczególne rejsy nie konkurowały ze sobą.

Integracja dotyczy nie tylko koordynacji połączeń

Wspólne będzie zarządzanie technologiami, finansami, a także zasobami ludzkimi oraz programem lojalnościowym Miles&More. Całe IT ma być teraz wyłączną odpowiedzialnością Grazii Vittadini, która przyszła do Grupy LH z Rolls-Royce’a, gdzie była wiceprezesem odpowiedzialnym za rozwój technologii.