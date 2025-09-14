Rzeczpospolita
Ekonomia
Wielkie zmiany w Lufthansie. Najważniejsze decyzje pod jednym dachem

Niemiecka Grupa Lufthansy zaczyna potężną reorganizację. Mniej samodzielności dla przejętych linii. Zmiany zostały zakomunikowane w sierpniu. Teraz podano ich szczegóły.

Publikacja: 14.09.2025 20:49

Foto: Bloomberg

Danuta Walewska

Integracja przewoźników ma zacząć się już teraz i zakończyć na początku 2026 roku.

Czytaj więcej

Pierwsza połowa roku była dla większości przewoźników europejskich na plusie
Transport
Linie lotnicze liczą zyski. Ale wzrost w Europie jest nierówny

Zmiany zaczną się od podporządkowania największych przewoźników

Jak wynika z oświadczenia Grupy LH, największe zmiany dotyczą większych przewoźników, takich jak sama Lufthansa, Brussels Airlines, Swiss Airlines oraz Austrian Airlines, czylitych linii lotniczych, które były kiedyś silnymi liniami narodowymi, zarządzającymi ruchem w centrach przesiadkowych.

Celem tej integracji ma być zwiększenie zyskowności operacji, z czym sama Lufthansa ma problem większy, niż np. SWISS. To dlatego wszystkie decyzje dotyczące połączeń tak krótko-, średnio- czy też długodystansowych będą podejmowane w jednym miejscu – w niemieckiej centrali Lufthansy w Kolonii. To z kolei ma pozwolić na szybsze podejmowanie decyzji i sprawniejsze zarządzanie. Wcześniej jedynie siatka lotów długiego zasięgu była koordynowana, tak aby poszczególne rejsy nie konkurowały ze sobą.

Integracja dotyczy nie tylko koordynacji połączeń

Wspólne będzie zarządzanie technologiami, finansami, a także zasobami ludzkimi oraz programem lojalnościowym Miles&More. Całe IT ma być teraz wyłączną odpowiedzialnością Grazii Vittadini, która przyszła do Grupy LH z Rolls-Royce’a, gdzie była wiceprezesem odpowiedzialnym za rozwój technologii.

Czytaj więcej

Porządki w Grupie Lufthansy. Wszystkie decyzje będą podejmowane w Niemczech
Transport
Porządki w Grupie Lufthansy. Wszystkie decyzje będą podejmowane w Niemczech

I Grupa LH i szefowie poszczególnych przewoźników zarzekają się, że w żadnym stopniu nie oznacza to ograniczeń samodzielności. – Absolutnie nie jest tak, że moja funkcja w SWISS stanie się teraz zbędna, bo Frankfurt będzie ważniejszy od Zurychu. To w interesie samego SWISS leży ta reorganizacja – tłumaczył w ostatnią sobotę dyrektor generalny Swissa, Jens Fehlinger w rozmowie z „Neue Zürcher Zeitung”.

Jego zdaniem wcześniej brak tej integracji działał na niekorzyść poszczególnych linii z Grupy LH, a ułatwiał funkcjonowanie konkurencji.

Linie będą decydować o obsłudze pasażerów i cateringu

W rzeczywistości ma być tak, że poszczególni przewoźnicy z Grupy LH będą zarządzać na własnych rynkach połączeniami, podejmować decyzje dotyczące cateringu, poczekalni biznesowych i innych produktów dostarczanych pasażerom.

W skład Grupy Lufthansy , wchodzą przejęte przez Niemców linie – szwajcarski SWISS , austriackie Austrian Airlines, włoskie ITA Airways (niema ich jeszcze w planie pełnej integracji) i Air Dolomiti, niemieckie Eurowings, Lufthansa City Airlines, oraz joint venture z Turkish Airlines – SunExpress. Grupa LH ma jeszcze 10 proc. udziałów w łotewskim AirBaltic.

Oprócz linii lotniczych do grupy należą także Lufthansa Consulting, Lufthansa Aviation Training i Lufthansa Industry Solutions.

Transport Firmy Lufthansa Lotnictwo

e-Wydanie