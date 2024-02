Ostrzeżenia pogodowe w Polsce. IMGW alarmuje: Niebezpiecznie może być cały weekend

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.

Jak poinformowano, alarmy drugiego stopnia przed roztopami obowiązują w województwach: dolnośląskim (w powiatach karkonoskim i Jelenia Góra, gdzie niebezpieczne warunki utrzymają się do godz. 18.00 w poniedziałek), małopolskim (w powiecie tatrzańskim, gdzie ostrzeżenia obowiązują do godz. 18.00 w poniedziałek) podkarpackim (w powiatach bieszczadzkim i leskim, gdzie niebezpiecznie będzie do godz. 18.00 we wtorek) oraz w śląskim (w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, gdzie alerty ważne będą do godz. 18.00 w poniedziałek).

Eksperci zaznaczają, że prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie zalegającej pokrywy śnieżnej. Przewiduje się także, że występować będzie wiatr o średniej prędkości 20-30 kilometrów na godzinę, chwilami w porywach do 50 km/h. W górach wiatr może osiągnąć prędkość od 40 do 60 km/h, w porywach do 100 km/h.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami w województwie małopolskim, w powiatach: nowotarskim, suskim, myślenickim, nowosądeckim, limanowskim. Alarmy obowiązywać będą do godziny 18.00 w poniedziałek.