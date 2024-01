Noc z 31 stycznia na 1 lutego: Jaka pogoda nas czeka?

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Początkowo na południowym wschodzie możliwe są słabe opady deszczu; w drugiej połowie nocy opady deszczu, a miejscami także deszczu ze śniegiem wystąpią na północnym zachodzie kraju. Temperatura minimalna od -2°C na wschodzie i w rejonach podgórskich Sudetów, około 0°C w centrum do 2°C, 3°C na północnym zachodzie; najchłodniej na Podhalu, około -5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na północy kraju oraz w szczytowych partiach Karpat w porywach do 60 km/h, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, w szczytowych partiach Sudetów w porywach do 85 km/h, południowo-zachodni. (IMGW)