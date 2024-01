Sondaż. Polacy ocenili twórcę WOŚP Jurka Owsiaka. Źle - tylko wyborcy PiS

WOŚP jest zbyt cenny, by go miażdżyć krytyką. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy rozmawiać o tym, czy dobroczynność nie powinna ewoluować wraz z tym, jak zmienia się polskie społeczeństwo. A mało instytucji ma do tego tak silny mandat jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.