Według sprawozdania merytorycznego i finansowego w 2022 r. Caritas Polska zdobyła 219,5 mln zł, a wydała nieco ponad 219 mln zł. Wśród najważniejszych programów władze organizacji wymieniają program operacyjny „Pomoc Żywnościowa”, w ramach którego od grudnia 2021 do końca października 2022 r. rozdano 6348 ton produktów spożywczych, które trafiły do 281,6 tys. potrzebujących.

Reklama

Funkcjonował też program Spiżarnia Caritas, w ramach którego od sieci handlowych odbierano pełnowartościowe produkty wycofane ze sprzedaży i przekazywano najbardziej potrzebującym w postaci paczek lub posiłków. Dwukrotnie odbyła się też zbiórka żywności w ramach akcji „Tak. Pomagam!”. Ponad 410 ton żywności trafiło wówczas do blisko 50 tys. osób. „W akcję zaangażowanych było ok. 20 tys. wolontariuszy, którzy zbierali żywność w 1595 sklepach” – podkreśla Caritas. W sprawozdaniu znalazły się też takie akcje jak „Wigilia Caritas”, wsparcie seniorów kartami przedpłaconymi, którymi mogli zrobić zakupy w sieci Biedronka, „Koperty Życia Caritas” czy rozwiezienie ponad 8000 obiadów do blisko 200 potrzebujących osób w Warszawie.

Caritas Polska. Większość środków z darowizn Polaków

W 2022 r. Caritas Polska założyła 40 nowych zbiórek dla osób chorych, co stanowi spadek o 29 proc. w porównaniu z 56 zbiórkami w 2021 r. W roku szkolnym 2021/2022 przyznano też 344 stypendia w ramach programu „Skrzydła” oraz 170 stypendiów w podprogramie „Dwa Talenty”. W roku szkolnym 2022/2023 stypendia zostały przyznane dodatkowo dzieciom i młodzieży z Ukrainy.

Czytaj więcej Z regionów Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra dla płuc. Razem z samorządowcami Dzień z prezydentem, sklejony własnoręcznie szkuner, głośnik z Sali Kongresowej, fotele z loży cesarskiej Teatru Słowackiego – to niektóre przedmioty wystawione przez prezydentów na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Większość pieniędzy zdobytych przez organizację (188,8 mln zł) pochodziła ze środków prywatnych, z budżetu państwa organizacja otrzymała niecałe 24 mln zł. Rok wcześniej było to niecałe 5 mln zł, a w 2020 r. – prawie 8 mln zł. Podobną kwotę można znaleźć w sprawozdaniu sprzed dziesięciu lat – w 2012 r. z budżetu państwa Caritas Polska otrzymała 7,6 mln zł.