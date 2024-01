Karta Polaka nie od każdego. Dlaczego wykluczono Fundację Kościuszkowską

Pismo w tej sprawie kilka dni temu trafiło do MSZ. Sygnuje go Marek Skulimowski, prezes jednej z najbardziej znanych fundacji polonijnych, która została założona w 1925 roku. Zwrócił on uwagę nowemu szefowi MSZ, że w obwieszczeniu resortu z 3 stycznia 2020, w którym znalazł się „wykaz organizacji polskich i polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej, w celu starania się o Kartę Polaka” pominięto Fundację Kościuszkowską.

– W Stanach Zjednoczonych wskazano siedem organizacji, głównie o charakterze lokalnym oraz o ograniczonej działalności – poinformował Marek Skulimowski. Przypomniał, że Fundacja działa od 99 lat na terenie całych Stanów Zjednoczonych i ma 11 stanowych oddziałów, a kolejne dwa powstały w 2023 r. Tylko w 2023 roku przeznaczyła 1,9 mln dolarów „na pogłębianie więzi między Polską i Stanami Zjednoczonymi poprzez programy edukacyjne oraz wymianę kulturalno-naukową”. – Mam nadzieję, że rozszerzenie listy jakościowo i geograficznie pozwoli systematycznie zwiększyć liczbę aplikantów o Kartę Polaka, ponieważ większość pragnących aplikować nie ma nic wspólnego z organizacjami z obwieszczenia. Poza tym nie wydaje mi się, aby wiedza o Karcie Polaka była należycie upowszechniana, a przecież może być atrakcyjną opcją dla osób niekwalifikujących się do uzyskania obywatelstwa polskiego – uważa szef Fundacji.

Najwięcej wniosków o Kartę Polaka złożono na Białorusi, w Ukrainie i Rosji

Z odpowiedzi, którą otrzymaliśmy z MSZ, gdy następowały zmiany kierownictwa resortu, wynika, że w obwieszczeniu szefa resortu w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych wskazano: Instytut Piłsudskiego w Nowym Jorku, Kongres Polonii Amerykańskiej, w tym oddziały stanowe KPA, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie, Związek Klubów Polskich w Ameryce, Związek Narodowy Polski oraz Związek Podhalan w Północnej Ameryce.

„Informujemy, że wykaz powstał w oparciu o sugestie placówek konsularnych, które oceniały przede wszystkim zasięg działania poszczególnych podmiotów i rozeznanie w ogólnej sytuacji polonijnej w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w rejonach i okręgach peryferyjnych względem największych metropolii. Nadmienić należy, że pomimo szerokiej reprezentacji organizacji polonijnych z USA w obwieszczeniu od roku 2020 do listopada 2023 roku na terenie całych Stanów Zjednoczonych zarejestrowano zaledwie siedem wniosków o wydanie Karty Polaka na podstawie zaświadczeń organizacji polonijnych” – odpowiedziało nam biuro prasowe MSZ.