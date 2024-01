Pierwsza osoba na świecie ukończyła grę Tetris. To 13-latek z USA

Tetris to gra komputerowa stworzona przez Aleksieja Pażytnowa i jego współpracowników — Dimitrija Pawłowskiego i Wadima Gieriasimowa. Na rynku pojawiła się po raz pierwszy 6 czerwca 1984 roku.

Reklama

Tetris, czyli najpopularniejsza gra na świecie

W 1996 roku zarządzana przez Henka Rogersa The Tetris Company LLC rozpoczęła walkę o prawa do gry — i w 2001 roku uzyskała prawo di używania znaku handlowego Tetris.



W 1996 roku do walki o Tetrisa dołączyła The Tetris Company LLC (TTC), zarządzana przez Henka Rogersa – będącego wcześniej prezesem Bullet-Proof Software i przedstawicielem Nintendo w sprawie licencji do gry – firma, która wywalczyła ostatecznie (w 2001 roku) prawa do znaku handlowego Tetris.

Tetris jest najlepiej sprzedającą się grą wszech czasów (sprzedano 520 mln jej kopii).