Niemieckie wartości mają chronić przed islamem

Kłóciło się to z zaprezentowanym nieco wcześniej przez szefa CDU Friedricha Merza pojęciem Leitkultur. Kiedy jednak wywodzący się z CDU zarówno prezydent RFN, jak i pani kanclerz mówili o islamie, Merz nie miał w niemieckiej polityce nic do powiedzenia. Został zmarginalizowany przez Angelę Merkel jako groźny konkurent polityczny. Powrócił do polityki po prawie dwóch dekadach i to on stoi obecnie za próbą renesansu pojęcia Leitkultur.

Gdy usiłował wprowadzić je po raz pierwszy do dyskursu politycznego, spotkał się z dezaprobatą i niezrozumieniem, po części nawet w szeregach CDU. Zwolennicy Merza udowadniali, że Leitkultur jest konieczna jako przeciwwaga dla multi-kulti, czyli doktryny wzywającej do równorzędności w społeczeństwach różnorodnych pod względem etnicznym, kulturowym czy religijnym. Multi-kulti miało się dobrze za rządów Zielonych i SPD pod wodzą Gerharda Schrödera, który twierdził, że żadna debata na ten temat nie jest potrzebna, co najwyżej na temat „przewodnika stada”. Miał na myśli szefa CDU.

– CDU sięga obecnie po termin Leitkultur w nadziei, że w przeciwieństwie do poprzednich lat wywoła dzisiaj pozytywne reakcje, co może przynieść określone korzyści wyborcze – mówi „Rzeczpospolitej” historyk prof. Stefan Troebst. Jego zdaniem można odnieść wrażenie, że termin ten spotyka się obecnie z rosnącą społeczną akceptacją.

Gdy przed laty trwała debata na temat Leitkultur, społeczność muzułmanów w Niemczech liczyła 3,5 mln osób. Obecnie jest ich 2 miliony więcej, w dużej mierze w wyniku niekontrolowanej imigracji. Przy tym trzy czwarte Niemców ocenia negatywnie skutki napływu nielegalnych imigrantów, co dotyczy także wyznawców islamu.

– Ani wtedy, ani dzisiaj nie jest potrzebna żadna kultura wiodąca, dyskryminująca inne kultury. Wszystko sprowadza się do respektowania konstytucji, gdzie ujęty jest system wartości obowiązujący w Niemczech – tłumaczy „Rzeczpospolitej” Ali Kizylkaya, były szef Islamrat, jednej z największych wspólnot muzułmańskich w Niemczech.